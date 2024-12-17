Над российским регионом уничтожили украинский беспилотник

Богомаз: силы ПВО уничтожили украинский БПЛА над Брянской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, об этом сообщил в Telegram-канале глава российского региона Александр Богомаз.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области», — написал он.

Губорнатор уточнил, что дрон самолетного типа был обнаружен и уничтожен силами ПВО Минобороны России. Пострадавших и разрушений не последовало, на место прибыли оперативные и экстренные службы.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что 17 декабря около 20:30 по московскому времени беспилотник самолетного типа был сбит над Воронежской областью.

