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22:56, 17 декабря 2024Россия

Над российским регионом уничтожили украинский беспилотник

Богомаз: силы ПВО уничтожили украинский БПЛА над Брянской областью
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, об этом сообщил в Telegram-канале глава российского региона Александр Богомаз.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области», — написал он.

Губорнатор уточнил, что дрон самолетного типа был обнаружен и уничтожен силами ПВО Минобороны России. Пострадавших и разрушений не последовало, на место прибыли оперативные и экстренные службы.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что 17 декабря около 20:30 по московскому времени беспилотник самолетного типа был сбит над Воронежской областью.

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