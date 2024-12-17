Названо число поврежденных квартир после подрыва генерала Российской армии

Mash: как минимум 10 квартир получили повреждения после подрыва Кириллова

Как минимум 10 квартир получили повреждения после подрыва начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова на Рязанском проспекте на юго-востоке Москвы. Такое число назвал Telegram-канал Mash.

Местные жители отметили, что поражающие элементы влетали в окна, откосы, лоджии и балконы. Горожане предположили, что самодельное взрывное устройство было начинено металлическими шариками.

Как утверждает Mash, от взрыва стены соседнего дома затряслись.

До этого следователи стали допрашивать охрану дома, где взорвали генерала Кириллова.

Рано утром 17 декабря к подъезду жилого дома на Рязанском проспекте подъехал служебный автомобиль. Когда на улицу вышел начальник войск РХБЗ, было приведено в действие дистанционным путем взрывное устройство, прикрепленное к припаркованному у дома электросамокату. Спасти генерал-лейтенанта и его помощника не удалось.