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19:44, 17 декабря 2024Путешествия

Новогодний тур «все включено» в Анталью обойдется россиянам дешевле Сочи

АТОР: новогодний тур «все включено» в Анталью обойдется дешевле Сочи и Анапы
Алина Черненко

Фото: Kaan Soyturk / Reuters

Новогодний пакетный тур «все включено» в турецкую Анталью обойдется россиянам дешевле отдыха в Сочи или Анапе. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным компании «Турвизор», путевка на зарубежный курорт на шесть ночей с чартерным перелетом из Москвы 30 декабря, питанием «все включено» и проживанием в четырехзвездочном отеле стоит от 105,4 тысячи рублей за двоих, а в пятизвездочном отеле — от 114,9 тысячи рублей на двоих. Чуть дороже, от 115 тысяч рублей, можно купить шестидневный тур на турецкое Средиземноморье с проживанием в пятизвездочном отеле и питанием «ультра все включено». 

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Разница в цене между самым дешевым праздничным туром «все включено» в Сочи или Анапу на четыре дня и аналогичным туром в Анталью на шесть ночей составляет почти 30 процентов, добавили в АТОР.

Уточняется, что даже самый дешевый автомобильный тур из Москвы в Анапу с четырехдневным проживанием в отеле все равно стоит дороже шестидневного пакетного тура в Турцию.

Ранее сообщалось, что россияне массово заявили о желании получить в подарок на Новый год отдых в санатории. 43 процента опрошенных экспертами сервиса «Купибилет» выбрали бы спа-курорты с лечебными процедурами.

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