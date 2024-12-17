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20:05, 17 декабря 2024Мир

В России отреагировали на обсуждение применения ядерного оружия в США

Чепа: обсуждение в США ядерного оружия говорит, что неминуем крах цивилизации
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Американским конгрессменам надо говорить о том, что надо предпринимать, чтобы не было необходимости применять ядерное оружие, заявил первый зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат прокомментировал обсуждение применения такого вида вооружения в Конгрессе США.

«Честно говоря, я не знаю процедуру по применению ядерного оружия в Соединенных Штатах Америки. Как у нас работает ядерный чемоданчик, я знаю, а как в США, я не знаю. Ответ ли это на изменение ядерной доктрины или они почувствовали, что обстановка в мире нагнетается, все эффективнее становится оружие, которое может достигать цели за более короткое время, поэтому уменьшается время принятия решения на какие-то действия», — отреагировал Чепа.

Депутат отметил, что конгрессмены говорили именно об ответных шагах, в случае если по США будет нанесен удар.

«Вероятно, они имели в виду возможность сократить время для принятия ответных мер. Надо все это анализировать», — добавил он.

Я думаю, что конгрессменам надо громче говорить о том, что нужно предпринимать, чтобы не допускать такие действия. Надо делать все, чтобы опять заработали договоры неприменения ядерного оружия, чтобы заработали договоры о его сокращении, чтобы не было угроз. То, что они говорят, означает, что неминуем крах цивилизации. Надо больше думать об этом

Алексей Чепапервый зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам

Ранее газета The New York Times сообщила, что часть американских конгрессменов выступает за применение ядерного оружия без одобрения законодательной ветви власти, в случае если США подвергнутся атаке. Аналогичные оценки высказали и многие представители Республиканской партии, объяснившие право наносить ядерный удар необходимостью «быстрого реагирования».

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