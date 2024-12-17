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21:45, 17 декабря 2024Мир

ООН отказалась спекулировать на теме отправки миротворцев на Украину

Дюжаррик: ООН не спекулирует на теме отправки миротворцев на Украину
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отказался спекулировать на теме отправки миротворцев на Украину, подчеркнув, что организация готова оказать помощь в установлении мира в рамках своих компетенций. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что предполагаемая в будущем миротворческая миссия на Украине должна быть под эгидой ООН, а не Европейского союза (ЕС).

«Мы не занимаемся спекуляциями. Чего мы хотим, так это прекращения конфликта в соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи, международным правом и территориальной целостностью Украины», — сказал Дюжаррик.

По его словам, генсек высказался предельно ясно о том, что организация будет всеми доступными способами играть вспомогательную роль в вопросах поддержания мира между Россией и Украиной в рамках Устава ООН.

Ранее газета Politico писала, что президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе встретится в Брюсселе с рядом европейских представителей для обсуждения возможных форматов завершения конфликта и потенциального создания европейской миротворческой миссии на Украине.

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