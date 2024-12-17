Долгов: Трамп не позвал Зеленского на инаугурацию из-за его нелегитимности

Президент США Дональд Трамп отказался приглашать украинского лидера Владимира Зеленского на инаугурацию из-за его нелегитимности. Такое объяснение газете «Взгляд» дал дипломат Константин Долгов.

По его мнению, президент Украины со своей командой являются для Трампа «не более чем разменной монетой». «Его "спишут", как только в США и Европе сочтут, что для этого настал удобный момент», — рассказал Долгов.

Ранее Трамп заявил, что не пригласил украинского лидера на свою инаугурацию, запланированную на 20 января 2025 года. При этом политик отметил, что если Зеленский сам захочет присутствовать на мероприятии, то он не будет этому препятствовать.