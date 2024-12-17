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14:47, 17 декабря 2024Экономика

Россияне пожаловались на отсутствие воды в квартирах и затопленные подвалы

Петербуржцы жалуются на отсутствие воды в квартирах и затопленные подвалы
Виктория Клабукова

Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ

Жители Санкт-Петербурга в декабрьский мороз вынуждены жить без воды в квартирах и с затопленными подвалами. О ситуации пишет издание Neva Today.

С коммунальными авариями, в частности, столкнулся Пушкинский район города. Уже около полугода местные жители вынуждены пользоваться водонагревателями. Горячей воды в доме по улице Красносельское шоссе нет с конца ноября, а в домах по улицам Архитектора Данини и Гусарской нет и холодной.

В то же время предметом жалоб собственников дома на Старорусском проспекте стали подтопления на паркинге. Пол в помещении постоянно влажный, а на стенах виднеются свежие подтеки. Аналогичная ситуация наблюдается и в доме на Образцовой улице. Горожане опасаются, что с понижением температуры скопившаяся вода заледенеет.

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При этом трубы подтекают не только в подвалах. На Детскосельском бульваре в квартирах отсыревают обои и стены покрываются черной плесенью. Коммуникации здесь повреждены с начала декабря, а в доме на Саперной улице авария продолжается уже четвертый месяц. Трубу прорвало в межквартирном пространстве, а к ноябрю вода начала сочиться и в квартиру. Бетонная стена настолько отсырела, что ее можно продавить пальцем.

Ранее на массовые затопления посетовали жители подмосковного Чехова. Проблемы с водоотведением наблюдаются на улицах Московской, Полиграфистов и Мира, а из-за засора в канализационных сетях нечистотами затопило два десятка домов. Фекальные потопы не позволили вовремя начать отопительный сезон в городе. Вдобавок собственники затопленных домов столкнулись с засильем крыс и комаров.

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