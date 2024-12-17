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17:21, 17 декабря 2024Интернет и СМИ

Популярный российский ведущий рассказал о мечте работать в США

Телеведущему Роману Каграманову отказали в американской визе в 2020 году
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Популярный российский блогер и телеведущий Роман Каграманов рассказал, что мечтал поработать в США, однако ему отказали в американской визе. Об этом он заявил в проекте «Дерзкая готовка», выпуск вышел на YouTube.

«Было такое дело в 2020 году. Я мечтал сниматься [в США] в сериалах Netflix», — раскрыл Каграманов.

По словам блогера, он отправился в Польшу в посольство США, чтобы получить визу, и на собеседовании заявил, что планирует тратить свои деньги в Соединенных Штатах Америки. Телеведущий признался, что был уверен в том, что ему одобрят визу.

«Мне говорят: "Ну как-нибудь, когда-нибудь. Вам не одобрено, мы не верим в цель вашей поездки". Я сказал, что это был первый и последний раз. Туда я больше не буду намыливаться, пытаться подавать на визу», — заявил шоумен.

Он также отметил, что ему дали визу в Японию сроком на три года.

Ранее Каграманов рассказал об отсутствии планов уезжать из России. При этом телеведущий признался, что задумывался о жизни в Бразилии.

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