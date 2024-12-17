После анонимного звонка о возможном минировании машины депутата Госдумы начата проверка

Baza: неизвестный сообщил о бомбе в автомобиле депутата Госдумы Картаполова

Неизвестный сообщил о бомбе в автомобиле председателя думского комитета по обороне Андрея Картаполова. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, в экстренные службы поступил анонимный звонок. Неизвестный заявил, что его завербовали подорвать автомобиль депутата Картаполова. По словам мужчины, он прикрепил бомбу к днищу машины, а затем решил предупредить о взрыве.

В настоящее время силовики обследуют автомобиль парламентария, который припаркован в Ружейном переулке в центре Москвы. К месту прибыли сотрудники Росгвардии, полиции и взрывотехники.

Ранее сообщалось, что около 6 часов утра по московскому времени произошел подрыв генерал-лейтенанта Российской армии, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России Игоря Кириллова. Это произошло, когда к подъезду жилого дома на Рязанском проспекте подъехал служебный автомобиль, и на улицу вышел генерал Кириллов. Тогда прикрепленное к припаркованному у дома электросамокату взрывное устройство было приведено в действие дистанционным путем.