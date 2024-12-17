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08:51, 17 декабря 2024Мир

Премьер Британии решил навестить своих солдат на границе с Россией

Guardian: премьер Стармер навестил британских солдат на границе с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leon Neal / Reuters

Премьер-министр Британии Кир Стармер навестил британских солдат, несущих службу на границе с Россией. Об этом сообщает The Guardian.

Глава британского правительства также выступил на конференции Объединенного экспедиционного корпуса (ОЭК) в Эстонии, где встретился с лидерами других стран Балтии. В ходе выступления он высказался о поддержке Украины, заявив, что Киеву потребуется больше финансирования.

«Украине нужны все имеющиеся возможности. Поэтому я думаю, что все мы вложили в Украину больше возможностей в виде оборудования. Было собрано много денег, было получено финансирование, но потребуется еще больше», — сказал Стармер.

Премьер также обсудил необходимость экономического обоснования дальнейшей поддержки Украины. По его словам, европейцам необходимо объяснить, что будет, «если Россия добьется успеха» и почему важно поддерживать Украину, а также гарантировать, что НАТО займет сильную позицию.

Ранее Стармер призвал лидеров стран G7 усилить давление на Россию с помощью санкций. Он отметил, что необходимо продолжать «максимизировать тяготы» российских властей путем увеличения военной поддержки Украины и усиления экономического давления.

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