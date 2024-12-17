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13:25, 17 декабря 2024Ценности

Пригожин оценил размер гардеробной Киркорова фразой «больше ЦУМа»

Продюсер Пригожин сравнил размер гардеробной Филиппа Киркорова с площадью ЦУМа
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Российский музыкальный продюсер и бизнесмен Иосиф Пригожин оценил размер гардеробной певца Филиппа Киркорова фразой «больше ЦУМа». Соответствующий комментарий он дал 5-tv.ru на премьере фильма «Братья».

Журналистка рассказала Пригожину, что, по словам исполнителя, площадь его гардеробной составляет 400 квадратных метров. В свою очередь, продюсер предположил, что артист преуменьшил цифру. Так, он сравнил данное хранилище для вещей с известным столичным магазином.

«Мне кажется, там тысяча. Мне кажется, у него гардероб больше, чем ЦУМ», — заявил собеседник издания.

В январе 2023 года американский певец Крис Браун показал огромную гардеробную в собственном доме и подвергся критике в соцсетях.

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