Подсчитан прирост российского теневого флота танкеров

BRS Shipbrokers: российский теневой флот пополняется на десять танкеров в месяц

В месяц теневой флот, с помощью которого российские нефтяные компании отправляют нефть покупателям в обход западных санкций, пополняется примерно на десять танкеров. Об этом со ссылкой на подсчеты компании BRS Shipbrokers сообщает Bloomberg.

В настоящее время он насчитывает около 850 судов, что составляет примерно девять процентов от всего числа танкеров в мире. В BRS объясняют, что такое количество, по всей видимости, объясняется премиями, получаемыми продавцами устаревших судов, которые в противном случае отправили бы танкеры на металлолом.

При этом аналитики отметили, что в последнее время доля обычных судов, которые принимают партии российской нефти, растет. Это связано с приближением ее стоимости к ценовому потолку, установленному на уровне 60 долларов за баррель. Такая поставка не угрожает санкциями, поэтому компании, работающие легально, соглашаются забирать груз.

При этом в BRS не верят, что санкции против конкретных судов могут надолго остановить поставки. Единственной причиной их продолжительного воздействия стало бы изменение подхода со стороны покупателей, в том числе китайских. К такому развитию событий может привести реализация угрозы США о введении санкций в отношении покупателей нефти из России.

Ранее агентство подсчитало, что из 106 танкеров, попавших под санкции США, Великобритании или Евросоюза, 68 не погрузили с того момента ни одного груза. Эффективнее всего оказались американские санкции, а ЕС долгое время почти не вводил ограничения для судов, что было исправлено в 15-м пакете санкций, включившем 52 танкера из разных стран.