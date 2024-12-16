Названа судьба попавших под санкции российских танкеров

Bloomberg: две трети попавших под санкции российских танкеров прекратили работу

За все время введения странами Запада санкций в отношении перевозок российской нефти под них попали 135 танкеров. Это количество резко выросло после вступления в силу 15-го пакета санкций Евросоюза в понедельник, 16 декабря. Bloomberg проследил судьбу судов, которые уже какое-то время назад попали в соответствующие списки.

Как оказалось, из этих 106 танкеров 68, то есть почти две трети, не погрузили с момента попадания под санкции ни одного груза. Самыми эффективными оказались меры, предпринятые США. Великобритания количественно определила Вашингтон, но ее действия оказались менее страшны для судов, а вот ЕС до нового пакета вводил санкции очень скромно.

Первый удар по теневому флоту России был нанесен в октябре прошлого года. В настоящее время бездействующие танкеры находятся в разных точках по всему миру, но чаще всего их можно обнаружить вблизи российских портов, особенно в районе Находки. Там они собраны в три группы, часть из них стоит с марта, а другие прибыли в августе.

У порта Усть-Луга в Ленинградской области стоят десять танкеров, причем первый прибыл туда еще в апреле. Несколько судов прошли через Босфор в феврале и марте, отключили системы слежения, и с тех пор о них не было известий. В агентстве полагают, что в Средиземное море они все же не попали, потому что выйти за пределы Турции в таком состоянии нельзя. Также еще две группы танкеров находятся у северной оконечности Суэцкого канала и неподалеку от Сингапура.

В материале отмечается, что скорость возвращения других фигурантов списков к перевозке нефти возросла. В ноябре на такие суда погрузили не менее 23 партий сырья. В августе и сентябре их было по шесть, а в октябре — 17. Всего на 38 судах, попавших под санкции, удалось перевезти 57 грузов. Большинство из них находились в британском списке.

Ранее сообщалось, что власти Украины обнаружили 238 танкеров из российского теневого флота, которые используются для поставок нефти по всему миру в обход западного потолка цен.