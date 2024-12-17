Работавший на СБУ россиянин получил четыре года колонии

В Крыму приговорили к 4 годам колонии мужчину за сотрудничество с СБУ

Верховный суд республики Крым приговорил к четырем годам лишения свободы 52-летнего жителя Симферополя за сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Крыма.

Россиянин будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, в период с сентября 2022 по октябрь 2023 года мужчина общался с представителем Службы безопасности Украины (СБУ). По заданию куратора он извлек из тайника четыре сим-карты, две из которых перевез и разместил в малолюдном месте, координаты и фотографии. Все это россиянин передал сотруднику СБУ, получив 4 тысячи рублей.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Ялты, работавшего на украинские спецслужбы.