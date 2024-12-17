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09:53, 17 декабря 2024Россия

Житель Курской области обратился к забравшим из его дома телевизор мародерам и вернул его

В Курской области мужчина вернул телевизор, который пытались забрать мародеры
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Мужчина, из дома которого в Курской области бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) вынесли телевизор и пытались забрать себе, обратился к военнослужащим и смог вернуть его себе. Об этом РБК рассказал родственник местного жителя Николай.

Зять жителя Глушково приехал к себе домой в тот момент, когда злоумышленники пытались обократь его дом. «Он говорит, ребята, поставьте, где взяли. Вот вам шуруповерт, прикрепите, как было. Прикрепили», — вспомнил мужчина.

Все собеседники издания, которые возвращались в свои дома в приграничных районах за вещами, также столкнулись с мародерством. Они приезжали и видели, что двери их домов были выбиты, а ценные вещи, в том числе бытовая техника и украшения, украдены.

Например, Николай из Глушково в октябре вернулся домой и увидел, что из шкафов все было выброшено, а в доме все перевернуто. Мужчина предположил, что злоумышленники могли искать золото и деньги.

О мародерстве ранее сообщали местные власти. Глава Глушковского района Павел Золотарев рассказывал, что в районе создали оперативные группы, которые будут заниматься борьбой с мародерством. Там военная полиция поймала некоторых мародеров — у них нашли оружие и чужое имущество. Военкор Евгений Лисицын также сообщал, что российские военные зафиксировали случаи мародерства после вторжения ВСУ на территорию России.

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