Российская пятиклассница записывала модный трюк для TikTok и сломала челюсть

74.Ru: в Челябинске пятиклассница сломала челюсть, записывая трюк для TikTok

В Челябинске пятиклассница записывала модный трюк для TikTok и сломала челюсть. О случившемся пишет 74.Ru.

По данным издания, школьница пыталась повторить опасный трюк из соцсетей «Полет супермена», но упала и получила травму.

В комитете по делам образования города заверили, что в образовательном учреждении после инцидента создали комиссию по расследованию несчастного случая и усилили меры безопасности. В частности, во время перемен организовали дополнительные дежурства.

«Проведен внеплановый инструктаж о правилах поведения на уроке и на переменах, проведены классные часы для обучающихся по медиабезопасности», — добавили в комитете.

Ранее в Краснодарском крае школьник сломал позвоночник, пытаясь выполнить популярный в сети трюк. Он не сможет посещать занятия несколько недель.