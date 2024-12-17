Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:37, 17 декабря 2024Россия

Российская пятиклассница записывала модный трюк для TikTok и сломала челюсть

74.Ru: в Челябинске пятиклассница сломала челюсть, записывая трюк для TikTok
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Челябинске пятиклассница записывала модный трюк для TikTok и сломала челюсть. О случившемся пишет 74.Ru.

По данным издания, школьница пыталась повторить опасный трюк из соцсетей «Полет супермена», но упала и получила травму.

В комитете по делам образования города заверили, что в образовательном учреждении после инцидента создали комиссию по расследованию несчастного случая и усилили меры безопасности. В частности, во время перемен организовали дополнительные дежурства.

«Проведен внеплановый инструктаж о правилах поведения на уроке и на переменах, проведены классные часы для обучающихся по медиабезопасности», — добавили в комитете.

Ранее в Краснодарском крае школьник сломал позвоночник, пытаясь выполнить популярный в сети трюк. Он не сможет посещать занятия несколько недель.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский сделал заявление после удара «Искандерами» и «Кинжалами» по Украине. Он напомнил Западу об одном обещании

      Правительство США оказалось под угрозой по одной причине

      Наемника из Белоруссии заочно осудят в России за участие в боях на стороне ВСУ

      Медведев заявил о необходимости уничтожить киевских заказчиков теракта против главы РХБЗ

      Квартиры жильцов в российском городе заволокло паром

      Российская пятиклассница записывала модный трюк для TikTok и сломала челюсть

      Рада одобрила прекращение гражданства Украины за получение паспорта России

      В США выступили за применение ядерного оружия

      Жителей российского региона предупредили о почти пятидесятиградусном морозе

      Командующий РВСН назвал решающее средство нанесения удара

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше