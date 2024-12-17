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07:05, 17 декабря 2024Россия

Российские мотострелки проломили оборону ВСУ в Курахово

Минобороны России: мотострелки-гвардейцы «Юга» проломили оборону ВСУ в Курахово
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Мотострелки-гвардейцы российской группировки войск «Юг» проломили оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном из участков боевого соприкосновения в Курахово. Им удалось занять господствующую высоту, рассказали в Минобороны РФ, передает ТАСС.

В оборонном ведомстве отметили, что российские военные добились прорыва обороны противника решительными действиями, продвинулись вперед и заняли новые позиции всего за несколько дней.

«Центральное здание мы штурмовали почти сутки, а территорию элеватора дней 10. Потому что много складов, много всяких технических сооружений», — уточнил детали операции комбат гвардейской бригады с позывным Узбек.

Ранее военный корреспондент Александр Коц назвал два варианта для попавших в окружение бойцов ВСУ у Курахово. Они могут либо отдать жизни в бою, либо выбросить белый флаг, подчеркнул военкор.

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