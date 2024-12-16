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13:48, 16 декабря 2024Бывший СССР

Военкор назвал два варианта для попавших в окружение бойцов ВСУ у Курахово

Военкор Коц: попавшие в окружение ВСУ у Курахово могут сдаться или погибнуть
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), попавшие в окружение в районе Курахово, могут сдаться или погибнуть. Такие два варианта назвал военный корреспондент Александр Коц в Telegram.

Он прокомментировал взятие под контроль российскими силами села Елизаветовка, которое находится в Покровском районе Донецкой народной республики (ДНР). Оно расположено в 11 километрах к югу от Курахово, уточнил военкор.

По его словам, этот населенный пункт и села Романовка, Анновка, Успеновка, Константинопольское и Веселый Гай попали в кольцо российских военных. Коц отметил, что в результате несколько сотен бойцов ВСУ оказались в окружении. «Сейчас у них осталось только два варианта — погибнуть, или выбросить белый флаг», — добавил он.

Об установлении контроля над Елизаветовкой сообщило Минобороны России 16 декабря. В тот же день глава ДНР Денис Пушилин проинформировал, что российские военные продвигаются в Курахово. Военнослужащие РФ достигают успехов не только в городе, но и в его окрестностях.

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