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14:02, 17 декабря 2024Россия

Российские военные уничтожили под Курском лично встреченное Зеленским вооружение

МО РФ: ВС России уничтожили под Курском хорватскую установку РСЗО RAK-SA-12
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили под Курском хорватскую портативную установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) RAK-SA-12. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны.

РСЗО RАК-SA-12 — вооружение, переданное Хорватией украинским пограничникам в конце апреля 2023 года и лично встреченное Владимиром Зеленским в одной из воинских частей. Достоверно известно лишь об одной партии поставленных Украине РСЗО этого типа.

Кроме упомянутой техники российские военные также уничтожили три боевые бронированные машины, пять автомобилей и две 122-миллиметровые гаубицы Д-30 ВСУ.

Ранее попавший в плен украинский военный рассказал о приказе расстреливать мирных жителей под Курском.

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