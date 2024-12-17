Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по зданию с боекомплектами ВСУ

Российские войска ударили по зданию с боекомплектами Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое находится в селе Лобковое на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram.

Он уточнил, что через этот населенный пункт проходит трасса, а также в нем есть заброшенные дома и строения, где можно хранить боекомплекты и обустраивать пункты временной дислокации. «По одному из таких помещений возле трасс и был нанесен авиационный удар», — заявил подпольщик.

По его словам, в соседних селах был слышен взрыв. Лебедев отметил, что через пару часов выехали кареты скорой помощи. Помимо этого, удары были нанесены по западной части поселка Новоандреевка, в том районе располагались ангары ВСУ, добавил он.

Ранее Лебедев сообщил, что военные РФ ударили по пункту временной дислокации украинской армии в Гуляйполе. По разным данным, было поражено от 50 до 100 бойцов ВСУ.