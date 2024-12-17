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07:58, 17 декабря 2024Силовые структуры

Срок следствия по делу о расправе над байкером в Москве продлили

СК продлил до 18 февраля срок следствия по делу об убийстве байкера в Москве
Варвара Митина (редактор)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Следственный комитет (СК) России продлил срок предварительного следствия по делу о расправе над байкером Кириллом Ковалевым, которая произошла из-за спора о парковке в московском районе Люблино. Об этом сообщает РИА Новости.

Его продлили до 18 февраля 2025 года. Это сделано в установленном законом порядке, подчеркивается в судебных материалах.

Нападение на Ковалева произошло 17 апреля. Тогда 21-летний Шахин Аббасов ударил ножом байкера, который сделал ему замечание за парковку на тротуаре у жилого многоэтажного дома на улице Краснодарской в Москве. Сразу после этого Аббасов скрылся, а пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. В результате спасти байкера врачи не смогли.

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