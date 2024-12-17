Стало известно о готовности Швеции воевать против России от имени США

Fria Tider: Швеция готовится к войне против России от имени США

Швеция готовится воевать против России от имени США. Об этом говорится в статье Fria Tider.

Отмечается, что власти страны поручили ритуальным службам обеспечить до полумиллиона мест на кладбищах — для «нужд» Вооруженных сил Швеции. По данным издания, это последний пункт из предполагаемого сценария, согласно которому правительство Швеции решит продолжить войну против России от имени Соединенных Штатов.

«Если в Стокгольме развернется конфликт такого масштаба, как на Украине, погибнет много людей», — заявил глава столичной ритуальной службы Сванте Борг.

Ранее парламент Швеции поддержал предложение правительства страны направить более тысячи военных на нужды НАТО в 2025 году. Шведские силы будут предоставлены альянсу до 31 декабря 2025 года. Целью данного решения является внесение вклада в коллективное сдерживание и оборону НАТО в Североатлантическом регионе.