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17:59, 17 декабря 2024Из жизни

У отца случился инфаркт из-за домашнего задания сына

В Китае отец помогал сыну с домашним заданием и чуть не умер от инфаркта
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Shutterstock / Fotodom

Житель Китая перенапрягся, помогая сыну с домашним заданием, и был госпитализирован с инфарктом. Об этом сообщает South China Morning Post.

Чжан помогал сыну-подростку с подготовкой к вступительным экзаменам в старшую школу. Вдруг мужчине стало сложно дышать, и он почувствовал боль в груди. Мужчину срочно госпитализировали. В больнице врачи диагностировали ему инфаркт миокарда, провели экстренную операцию, и Чжан выжил.

Мужчине объяснили, что сердечный приступ случился у него из-за ишемической болезни сердца. Она в свою очередь развилась из-за эмоционального стресса, который мужчина испытывал из-за сына.

Чжан часто делал домашнее задание вместе с подростком и давал ему дополнительные упражнения, чтобы натренировать его. Из-за такого давления отец и сын плохо ладили друг с другом. Это не смущало Чжана. Он записал ребенка в несколько подготовительных школ и лично отвозил его на занятия и забирал с них.

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Истории, похожие на случай Чжана, в Китае нередки. Многие китайские родители сталкиваются с проблемами со здоровьем из-за учебы их детей. Из-за перенаселения в Китае очень сильна конкуренция между школьниками при поступлении в престижные учебные заведения. Это приводит к проблемам с нервами как у школьников, так и у их семей.

Кроме того, китайские учителя часто перекладывают ответственность, связанную с обучением школьников, на их родителей. Из-за этого матери и отцы начинают принимать академические успехи детей слишком близко к сердцу и страдают из-за этого.

Ранее сообщалось, что в штате Висконсин, США, мальчик позвонил в службу спасения и попросил помочь ему с домашним заданием по математике. Помощник шерифа вызвался выполнить его просьбу и приехал к ребенку домой.

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