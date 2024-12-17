The Economist: положение ВСУ в Курской области становится все мрачнее

Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области становится все мрачнее, из-за сложных погодных условий войска перешли в оборону. Об этом сообщило издание The Economist со ссылкой на украинских офицеров.

Отмечается, что Российская армия имеет преимущество в личном составе, оружии и военной технике. В свою очередь, бойцы ВСУ жалуются на снег, холод, слякоть и крыс.

По словам собеседников издания, переломный момент наступил в сентябре, когда Киев вывел из Курской области элитные подразделения, заменив их на менее опытных бойцов. После этого ВСУ потеряли около половины занятых территорий, а также полностью перешли в оборону.

Ранее президент России Владимир Путин назвал вторжение ВСУ в Курскую область преступлением. По его словам, святой обязанностью российских военных является выбрасывание противника за пределы территории страны.