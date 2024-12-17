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11:40, 17 декабря 2024Мир

В Германии поделились планами по сотрудничеству с новыми властями Сирии

МИД ФРГ: немецкие дипломаты встретятся с новыми властями Сирии в Дамаске
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Shir Torem / Reuters

Немецкие дипломаты встретятся с представителями новых властей Сирии в Дамаске, чтобы обсудить переходный процесс в Сирии и защиту прав меньшинств в стране. Планами по сотрудничеству поделились в Министерстве иностранных дел (МИД) ФРГ, передает Reuters.

Ведомство отметило, что Германия внимательно наблюдает за деятельностью группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ; признана террористической и запрещена в России). В заявлении МИД подчеркивается, что в последнее время группировка «действовала осмотрительно».

«Возможности дипломатического присутствия в Дамаске также изучаются», — сообщило внешнеполитическое ведомство ФРГ.

О намерении Германии начать переговоры с ХТШ стало известно 12 декабря. Глава немецкого Министерства обороны Борис Писториус сообщил, что ФРГ и другие европейские страны намерены активнее вовлекаться в ситуацию в Сирии.

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