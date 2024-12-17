В Германии предупредили о риске для Украины в случае победы соперника Шольца

Эксперт Котре предупредил о риске для Украины в случае победы соперника Шольца

Если новым канцлером Германии станет Фридрих Мерц, то это нанесет ущерб мирным усилиям по Украине, считает депутат от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре. Об этом она рассказал в комментарии ТАСС.

Парламентарий выразил надежду, что действующий канцлер Олаф Шольц не станет увеличивать поставки оружия Киеву.

Кроме того, Котре отметил, что у Шольца не было другого выбора, кроме как поставить вопрос о вотуме доверия, потому что его коалиция развалилась.

Ранее Мерц пообещал в случае победы на выборах поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus (аналог британских Storm Shadow), дальность полета которых составляет 500 километров. При этом политик отметил, что решать данный вопрос предстоит в координации с США и избранными лидером Дональдом Трампом.