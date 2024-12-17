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10:19, 17 декабря 2024Россия

В Госдуме отреагировали на подрыв начальника войск РХБЗ Кириллова у дома в Москве

Картаполов назвал убийством исподтишка подрыв Кириллова на Рязанском проспекте
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал убийством исподтишка подрыв начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игоря Кириллова у дома на Рязанском проспекте на юго-востоке Москвы. Реакцией парламентария на инцидент поделилась «Газета.Ru».

Он допустил, что за преступлением стоит Украина. По мнению Картаполова, украинская сторона проигрывает на поле боя и начинает применять «излюбленные методы». Под ними депутат подразумевает заказ и осуществление убийств.

«Самое главное — продолжать выполнять задачи специальной военной операции, и чем быстрее мы их выполним, тем быстрее все это закончится», — уверен парламентарий.

Картаполов, рассуждая о защите российских военнослужащих и офицеров, подчеркнул, что соответствующие меры будут разработаны.

До этого сообщалось, что следователи начали допрашивать охрану дома, где взорвали генерала Кириллова.

Рано утром 17 декабря к подъезду жилого дома на Рязанском проспекте подъехал служебный автомобиль. Когда на улицу вышел начальник войск РХБЗ, было приведено в действие дистанционным путем взрывное устройство, прикрепленное к припаркованному у дома электросамокату. Спасти генерал-лейтенанта и его помощника не удалось.

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