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12:46, 17 декабря 2024Ценности

В Госдуме захотели запретить россиянам дарить друг другу алкоголь

Депутат Госдумы Свинцов захотел запретить россиянам дарить друг другу алкоголь
Екатерина Ештокина

Фото: Shutterstock / Fotodom

Депутат Государственной думы, зампредседателя Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов захотел запретить россиянам дарить друг другу алкоголь. Документ, который будет внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента 17 декабря, поступил в распоряжение Life.ru.

Согласно законопроекту, за передачу спиртных напитков в качестве подарка могут ввести штрафы. Для физических лиц он составит пять тысяч рублей, для должностных — от 35 до 50 тысяч рублей, а для юридических — 100 тысяч рублей. При этом в пояснительной записке заявлено, что данная инициатива направлена на снижение употребления алкоголя среди граждан и поддержку здорового образа жизни.

«Законопроектом предлагается ввести запрет на дарение алкогольной и спиртосодержащей продукции, а вместо этого предлагается делать подарки исключительно в форме положительных, несущих пользу вещей — все то, что будет действительно приносить людям радость и удовольствие», — говорится в документе.

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Взамен алкоголю жителям страны предлагают презентовать абонемент в спортивный зал, сертификат на дополнительное образование, билеты в кино, музеи и театры и познавательные книги. Кроме того, в список качественных подарков внесли полезные продукты питания, цветы, детские игрушки, товары для дома, сувениры, сделанные своими руками, связанные с общими воспоминаниями.

В ноябре в Госдуме призвали россиянок отказаться от «дутых» губ и отношений с папеньками. Глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что главное в женщине — это целомудрие.

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