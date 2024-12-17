В Киеве отвергли участие Белоруссии в процессе переговоров

МИД Украины отверг участие Белоруссии в переговорах по урегулированию конфликта

Министерство иностранных дел (МИД) Украины отвергло участие Белоруссии в переговорах об урегулировании конфликта на территории страны. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

«Министерство иностранных дел Украины с удивлением восприняло заявление чиновника белорусского внешнеполитического ведомства», — указано в сообщении.

В украинском дипломатическом ведомстве обвинили Минск в соучастии в проведении специальной военной операции (СВО) России в феврале 2022 года.

Ранее о том, что Белоруссия должна участвовать в переговорах, заявил заместитель главы дипломатического ведомства республики Юрий Амбразевич. По его словам, Минску необходимо получить гарантии собственной безопасности, а переговоры должны учитывать интересы белорусской стороны.