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12:44, 17 декабря 2024Бывший СССР

В Киеве отвергли участие Белоруссии в процессе переговоров

МИД Украины отверг участие Белоруссии в переговорах по урегулированию конфликта
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Reuters

Министерство иностранных дел (МИД) Украины отвергло участие Белоруссии в переговорах об урегулировании конфликта на территории страны. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

«Министерство иностранных дел Украины с удивлением восприняло заявление чиновника белорусского внешнеполитического ведомства», — указано в сообщении.

В украинском дипломатическом ведомстве обвинили Минск в соучастии в проведении специальной военной операции (СВО) России в феврале 2022 года.

Ранее о том, что Белоруссия должна участвовать в переговорах, заявил заместитель главы дипломатического ведомства республики Юрий Амбразевич. По его словам, Минску необходимо получить гарантии собственной безопасности, а переговоры должны учитывать интересы белорусской стороны.

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