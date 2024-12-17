В ЛНР мать заподозрили в расправе над двумя детьми

В ЛНР мать заподозрили в убийстве 6-летней дочери и 8-летнего сына

В Луганской народной республике (ЛНР) возбуждено дело после обнаружения 31-летней женщины и двух ее детей без признаков жизни. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ЛНР.

По данным ведомства, 15 декабря в закрытой квартире дома в Краснодоне правоохранители обнаружили пострадавшую, ее восьмилетнего сына и шестилетнюю дочь. Было возбуждено дело по пунктам «а, в» части 2 статьи 105 («Убийство двух и более лиц, малолетнего») УК РФ.

Тела нашел дед несовершеннолетних, уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах. Дверь в жилище была заперта изнутри. Предварительно, мать изрезала детей, а затем расправилась с собой.

Ранее в Дагестане сотрудники правоохранительных органов отыскали подозреваемого в совершении 11 лет назад подрывов двух бизнесменов в Ставропольском крае.