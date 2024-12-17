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08:49, 17 декабря 2024Бывший СССР

В ЛНР рассказали об увеличении контроля ВС России близ Кременной

Марочко: ВС России увеличили зону контроля близ Кременной
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) увеличили зону контроля близ Кременной. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

«В ходе активных боевых действий нашим войскам удалось уничтожить передовые порядки украинских боевиков и расширить зону контроля на юго-западе от Кременной», — рассказал Марочко.

По его словам, за последние дни до 7 гектаров кременского леса перешли в зону контроля ВС России. Потери ВСУ составили более 10 единиц техники и до роты личного состава.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что Российская армия выбила ВСУ из села Зеленовка, которое находится юго-западней Курахово в Донецкой народной республике.

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