В Минобороны сообщили о полете российских бомбардировщиков над Балтийским морем

Минобороны: бомбардировщики Ту-22М3 совершили полет над Балтийским морем

Два бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил (ВКС) России совершили полет над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом сообщило Министерство обороны России, передает РИА Новости.

«Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря», — сообщили в ведомстве.

По данным Минобороны, полет продлился более пяти часов. Бомбардировщики Ту-22М3 преодолели маршрут в сопровождении военных самолетов Су-30СМ и Су-27. В ведомстве добавили, что на отдельных участках маршрута российские самолеты сопровождали иностранные истребители.

В августе бомбардировщики Ту-22М3 также выполнили полет над Балтийским морем.