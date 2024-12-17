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06:09, 17 декабря 2024Экономика

В Минтруда прокомментировали предложение сделать 28 декабря выходным днем

Минтруд: регионы могут самостоятельно установить нерабочий день 28 декабря
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Регионы могут самостоятельно установить нерабочий день 28 декабря либо предоставить в эту дату доплачиваемый отдых. Об этом говорится в ответе Минтруда на обращение депутата Госдумы Станислава Наумова, с которым ознакомилось РИА Новости.

«Субъекты РФ вправе самостоятельно установить нерабочий день 28 декабря 2024 года, который будет распространяться на работников организаций, расположенных на территориях указанных субъектов РФ и финансируемых из их бюджетов», — говорится в письме.

В свою очередь, частные организации могут сделать 28 декабря оплачиваемым выходным днем исходя из собственных финансовых возможностей.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков ответил на вопрос возможности о сокращении рабочего дня в субботу, 28 декабря. «У нас 29, 30, 31 – три дня выходных… Работать-то все-таки надо», — сказал министр.

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