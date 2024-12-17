В Минтруда прокомментировали предложение сделать 28 декабря выходным днем

Минтруд: регионы могут самостоятельно установить нерабочий день 28 декабря

Регионы могут самостоятельно установить нерабочий день 28 декабря либо предоставить в эту дату доплачиваемый отдых. Об этом говорится в ответе Минтруда на обращение депутата Госдумы Станислава Наумова, с которым ознакомилось РИА Новости.

«Субъекты РФ вправе самостоятельно установить нерабочий день 28 декабря 2024 года, который будет распространяться на работников организаций, расположенных на территориях указанных субъектов РФ и финансируемых из их бюджетов», — говорится в письме.

В свою очередь, частные организации могут сделать 28 декабря оплачиваемым выходным днем исходя из собственных финансовых возможностей.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков ответил на вопрос возможности о сокращении рабочего дня в субботу, 28 декабря. «У нас 29, 30, 31 – три дня выходных… Работать-то все-таки надо», — сказал министр.