В Швейцарии заявили о работе над второй конференцией по Украине

МИД Швейцарии: работа над второй конференцией по Украине ведется

Швейцария ведет работу над второй конференцией по Украине в том числе с участием России. Об этом заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, его слова приводит газета Temps.

«Работа интенсивно продолжается с Москвой, Вашингтоном, а также с G7 и ЕС. Мы интенсивно работаем со многими партнерами и стараемся привлечь Россию с первой конференции в Бюргенштоке», — сказал Кассис.

Он отметил, что из администрации избранного президента США Дональда Трампа поступают «позитивные сигналы».

Ранее глава Министерства обороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил, что Европейский союз должен инициировать переговоры по урегулированию конфликта на Украине раньше, чем этим займется Трамп.