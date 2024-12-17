В Совфеде ответили на предложение Трампа разместить европейские войска на Украине

Косачев: Трамп будет жестко продвигать размещение европейских войск на Украине

Новый президент США Дональд Трамп будет жестко продвигать линию размещения военного контингента Евросоюза (ЕС) на территории Украины. Об этом, комментируя предложение американского политика, заявил сенатор Константин Косачев, пишет РИА Новости.

Так парламентарий ответил на предложение Трампа отправить европейских военных на территорию Украины с целью контроля за соблюдением режима прекращения огня. Как писал The Wall Street Journal, такую идею американский политик озвучил в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским.

«Позиция Трампа известна, она была таковой и в ходе его и предыдущего президентства — перевести значительную часть бремени расходов США на союзников в Европе… И тут я не сомневаюсь ни секунды, что Трамп, как человек, который знает цену деньгам, обязательно будет эту линию проводить весьма жестко», — считает Косачев.

По его мнению, по этому вопросу внутри Евросоюза и НАТО сложатся различные точки зрения. Те страны Европы, которые настроены против России, могут поддержать предложения о размещении войск на Украине в ущерб собственным национальным интересам. Они сделают это несмотря на то, что это будет идти в ущерб социальных и экономических программ внутри соответсвующих стран.

Вопрос размещения европейского контингента на Украине будет отдан «на откуп» странам ЕС, считает парламентарий. Впоследствии каждое государство либо тем самым продемонстрирует лояльность к США, либо посчитает, что делать это необязательно.

Трамп ранее сообщал о намерении добиться мира на Украине до инаугурации, которая пройдет в январе. Он также обращался к Зеленскому и призывал его готовиться к завершению украинского конфликта. Американский политик выступал за подписание соглашения, чтобы остановить потери на поле боя.