Власти Сирии попросили разморозить деньги

Премьер Сирии Аль-Башир призвал международное сообщество разморозить деньги

Международное сообщество должно разморозить деньги сирийского правительства с учетом плачевной экономической ситуации и обвалом национальной валюты. Об этом заявил временный премьер-министр Сирии Мухаммед Аль-Башир, передает Reuters.

«Валютный запас в Сирии очень низкий, национальная валюта полностью обрушена (...) Мы просим международное сообщество разморозить сирийские счета», — рассказал глава временного правительства.

Аль-Башир подчеркнул, что возвращение средств, а также отмена санкционных ограничений позволит восстановить экономику страны, а также урегулировать миграционный кризис.

Ранее эмиратское издание The National сообщало, что Россия и Сирия ведут переговоры о сохранении военных баз в провинциях Тартус и Латакия, и они проходят во многом в позитивной атмосфере. При этом авторы материала приводят слова российских представителей. По их словам, стороны избегают каких-либо провокаций и вне идеологических различий заинтересованы в сотрудничестве.