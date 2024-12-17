Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:03, 17 декабря 2024Россия

Володин отреагировал на подрыв начальника войск РХБЗ в Москве

Володин признал заслуги убитого Кириллова для обеспечения суверенитета России
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Russian State Duma Photo Service / Globallookpress.com

Спикер Госдумы Вячеслав Володин признал заслуги убитого начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова для обеспечения суверенитета России. Его реакцию на подрыв в Москве приводит ТАСС.

По мнению Володина, за преступлением стоит Украина. Председатель нижней палаты российского парламента выразил соболезнования семье Кириллова.

До этого глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов допустил причастность США к подрыву генерал-лейтенанта. Депутат поделился, что считал российского генерала своим другом.

Он уверен, что предотвратить подобные преступления можно лишь достижением целей спецоперации на Украине.

17 декабря к подъезду жилого дома на Рязанском проспекте подъехал служебный автомобиль. Когда на улицу вышел Кириллов, дистанционным путем было приведено в действие взрывное устройство, прикрепленное к припаркованному у дома электросамокату. Спасти генерал-лейтенанта и его помощника не удалось.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Генерал-лейтенант ВС России Игорь Кириллов погиб при взрыве в Москве. Чем он известен?

      В России уничтожат тонны небезопасной красной икры

      В Госдуме высказались об охране военных после подрыва генерал-лейтенанта Кириллова

      Арестованы катер и 23 автомобиля бывшего замглавы Минобороны России Иванова

      В деле бывшего замминистра Минобороны России Иванова могут появиться новые эпизоды

      «Ростех» показал возможности боевых роботов

      Экономист дал прогноз по изменению ключевой ставки

      Задержание экс-замначальника полиции за покровительство аптекам попало на видео

      Россиянам захотели запретить дарить друг другу алкоголь

      Премьер Италии рассказала о разработке 16-го пакета санкций ЕС против России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше