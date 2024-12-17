Володин отреагировал на подрыв начальника войск РХБЗ в Москве

Володин признал заслуги убитого Кириллова для обеспечения суверенитета России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин признал заслуги убитого начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова для обеспечения суверенитета России. Его реакцию на подрыв в Москве приводит ТАСС.

По мнению Володина, за преступлением стоит Украина. Председатель нижней палаты российского парламента выразил соболезнования семье Кириллова.

До этого глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов допустил причастность США к подрыву генерал-лейтенанта. Депутат поделился, что считал российского генерала своим другом.

Он уверен, что предотвратить подобные преступления можно лишь достижением целей спецоперации на Украине.

17 декабря к подъезду жилого дома на Рязанском проспекте подъехал служебный автомобиль. Когда на улицу вышел Кириллов, дистанционным путем было приведено в действие взрывное устройство, прикрепленное к припаркованному у дома электросамокату. Спасти генерал-лейтенанта и его помощника не удалось.