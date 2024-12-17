Врачи предупредили о распространенной новогодней проблеме со здоровьем

MK.RU: врачи назвали алкогольную предсердную аритмию частым новогодним недугом

В праздники, особенно в новогодний сезон, может развиться так называемая алкогольная предсердная аритмия. Об этом врачи-кардиологи предупредили россиян в беседе с MK.RU.

По словам экспертов, учащенное или нерегулярное сердцебиение часто возникает после выпитого алкоголя. Эта проблема со здоровьем очень распространена: каждый год с подобной жалобой в отделение неотложной помощи обращается все больше людей.

Врачи объясняют развитие этого недуга в праздники злоупотреблением алкоголем, перееданием, обезвоживанием и неизбежно повышенным уровнем стресса в холодное время года. По словам медиков, спиртные напитки негативно влияют на нервную и сердечно-сосудистую системы, что провоцирует нарушения сердечного ритма.

Также отмечается, что при обращении в больницу люди могут жаловаться не только на учащенное сердцебиение, но и на обмороки, боли в груди и затрудненное дыхание. В то же время патология может протекать и бессимптомно. В этом случае она может быть обнаружена только во время плановой диспансеризации или при обследовании по другим причинам.

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