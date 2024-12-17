Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:29, 17 декабря 2024Забота о себе

Врачи предупредили о распространенной новогодней проблеме со здоровьем

MK.RU: врачи назвали алкогольную предсердную аритмию частым новогодним недугом
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В праздники, особенно в новогодний сезон, может развиться так называемая алкогольная предсердная аритмия. Об этом врачи-кардиологи предупредили россиян в беседе с MK.RU.

По словам экспертов, учащенное или нерегулярное сердцебиение часто возникает после выпитого алкоголя. Эта проблема со здоровьем очень распространена: каждый год с подобной жалобой в отделение неотложной помощи обращается все больше людей.

Врачи объясняют развитие этого недуга в праздники злоупотреблением алкоголем, перееданием, обезвоживанием и неизбежно повышенным уровнем стресса в холодное время года. По словам медиков, спиртные напитки негативно влияют на нервную и сердечно-сосудистую системы, что провоцирует нарушения сердечного ритма.

Материалы по теме:
Защитная реакция Что необходимо знать об иммунитете
Защитная реакцияЧто необходимо знать об иммунитете
24 февраля 2021
Сплошная вялость Как избавиться от болезни, которую часто путают с авитаминозом
Сплошная вялостьКак избавиться от болезни, которую часто путают с авитаминозом
14 сентября 2020

Также отмечается, что при обращении в больницу люди могут жаловаться не только на учащенное сердцебиение, но и на обмороки, боли в груди и затрудненное дыхание. В то же время патология может протекать и бессимптомно. В этом случае она может быть обнаружена только во время плановой диспансеризации или при обследовании по другим причинам.

Ранее кардиолог, терапевт Валентина Байдина оценила влияние «голодных марафонов» на самочувствие. Врач считает, что их нельзя назвать универсальным способом оздоровления организма.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США разделились мнения по вопросу права Трампа на «ядерную кнопку». Демократам оказалось очень неловко

      Геймеры PlayStation назвали лучшие игры года

      Маск удивился одному решению Байдена

      Российский полицейский подделал паспорт для находящегося в розыске мигранта и попался

      Россиянам объяснили главные опасности пива

      Школьник с игрушечным пистолетом ограбил магазин на 75 тысяч рублей и выбросил деньги

      В Раде заявили о последствиях отказа Зеленского говорить с Орбаном

      Российский военный суд приговорил переводившего деньги исламистам к 10 годам

      Мэр столицы российского региона в прямом эфире объяснил значения слов «имба» и «рофлить»

      В Европе нашли способ обойтись без транзита газа через Украину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше