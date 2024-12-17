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02:03, 17 декабря 2024Из жизни

Врачи забыли ножницы внутри женщины на два с половиной года

В Индии хирурги забыли ножницы внутри женщины на два с половиной года
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

В Индии женщина два с половиной года мучилась от боли из-за хирургических ножниц, забытых в ее теле. Об этом пишет Daily Mail.

В феврале 2022 года 44-летняя Камла Бай перенесла операцию по удалению раковой опухоли в яичниках. Вскоре Бай начала испытывать сильные боли в животе. Врачи обследовали женщину, но не обнаружили никаких патологий. Лекарства не помогали, поэтому в конце ноября 2024 года ее отправили сделать компьютерную томографию.

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На сделанных снимках врачи увидели, что рядом с толстой кишкой внутри женщины находятся ножницы. По всех видимости, их забыли хирурги, которые удаляли опухоль. Бай потребовалась новая операция, чтобы извлечь ножницы. Она планирует подать на некомпетентных врачей в суд.

Ранее сообщалось, что женщина ощутила боли после операции и узнала, что медики оставили в ее теле медицинский тампон. Его забыли врачи, когда удаляли матку.

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