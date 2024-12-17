ВС России уничтожили две группы БПЛА ВСУ в Запорожской области

Лебедев: ВС России уничтожили 2 группы операторов БПЛА ВСУ в Запорожье

Армия России нанесла удары по расположению групп операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Чаривное Запорожской области. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Прилетало РСЗО, были артиллерийские обстрелы, били БПЛА. (...) В Чаривном располагались три группы дроноводов. Как минимум две из них перестали существовать», — сообщил подпольщик.

Ранее Лебедев сообщил, что российские войска ударили по пункту временной дислокации ВСУ в Гуляйполе Запорожской области. Он уточнил, что удары наносили неуправляемыми авиационными ракетами в направлении пруда, где территория была закрыта блокпостами.

