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10:52, 17 декабря 2024Бывший СССР

ВС России уничтожили две группы БПЛА ВСУ в Запорожской области

Лебедев: ВС России уничтожили 2 группы операторов БПЛА ВСУ в Запорожье
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Армия России нанесла удары по расположению групп операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Чаривное Запорожской области. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Прилетало РСЗО, были артиллерийские обстрелы, били БПЛА. (...) В Чаривном располагались три группы дроноводов. Как минимум две из них перестали существовать», — сообщил подпольщик.

Ранее Лебедев сообщил, что российские войска ударили по пункту временной дислокации ВСУ в Гуляйполе Запорожской области. Он уточнил, что удары наносили неуправляемыми авиационными ракетами в направлении пруда, где территория была закрыта блокпостами.

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