Минобороны России: ВСУ попытались атаковать Белгородскую и Курскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать два российских региона. Об этом сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.

По данным министерства, с 13:30 до 16:00 по московскому времени российским войскам удалось пресечь попытки атак противника по объектам на территории страны.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Курской областей», — говорится в сообщении министерства.

В этот же день стало известно, что российские войска ударили по 13 бригадам Вооруженных сил Украины в Курской области. В оборонном ведомстве уточнили, что за сутки противник потерял до 260 бойцов, а также пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12, которая была произведена в Хорватии.