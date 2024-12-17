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04:46, 17 декабря 2024
Мир
Южная Корея ввела санкции против России
Южная Корея ввела односторонние санкции в отношении России
Марина Совина
(Редактор отдела оперативной информации)
Фото: МИД РФ / РИА Новости
Южная Корея ввела односторонние санкции в отношении России.
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