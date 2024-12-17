Задержанный ФСБ житель Ялты признался в работе на украинскую разведку

Житель Ялты признался в передаче Киеву данных о военной технике России

Задержанный ФСБ 31-летний житель Ялты признался в передаче Киеву данных о военной технике России. Об этом сообщает ТАСС.

Во время допроса мужчина рассказал, что летом 2023 года через бот в Telegram ему написали с предложением помочь Украине. Для этого его попросили отслеживать передвижение военной техники по территории Крыма. Он согласился и отправил написавшему ему фотографию своего украинского паспорта.

Зимой 2023 года задержанный выполнил первое задание. Далее ему поручили поехать в Севастополь и снять там передвижение кораблей. Мужчина это сделал, отправил видео и описал, какие корабли были в бухте. В январе фигурант получил третье задание, но тогда уже был арестован.

О задержании жителя Ялты сообщалось ранее.