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10:42, 17 декабря 2024Силовые структуры

Задержанный ФСБ житель Ялты признался в работе на украинскую разведку

Житель Ялты признался в передаче Киеву данных о военной технике России
Варвара Митина (редактор)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Задержанный ФСБ 31-летний житель Ялты признался в передаче Киеву данных о военной технике России. Об этом сообщает ТАСС.

Во время допроса мужчина рассказал, что летом 2023 года через бот в Telegram ему написали с предложением помочь Украине. Для этого его попросили отслеживать передвижение военной техники по территории Крыма. Он согласился и отправил написавшему ему фотографию своего украинского паспорта.

Зимой 2023 года задержанный выполнил первое задание. Далее ему поручили поехать в Севастополь и снять там передвижение кораблей. Мужчина это сделал, отправил видео и описал, какие корабли были в бухте. В январе фигурант получил третье задание, но тогда уже был арестован.

О задержании жителя Ялты сообщалось ранее.

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