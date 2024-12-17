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10:03, 17 декабря 2024Наука и техника

Зафиксировано резкое увеличение мощного парникового газа

Зафиксировано резкое увеличение парникового газа HFC-125
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Maplefirst / Wikipedia

Ученые из Университета Ватерлоо и Канадского космического агентства зафиксировали резкое увеличение концентрации мощного парникового газа HFC-125. Результаты работы опубликованы в журнале Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer.

HFC-125 является одним из гидрофторуглеродов, широко используемых в огнетушителях и коммерческих системах охлаждения. Это вещество не разрушает озоновый слой, но относится к сильным парниковым газам, значительно усиливающим глобальное потепление. В Канаде HFC-125 входит в тройку самых распространенных гидрофторуглеродов и регулируется поправками к Монреальскому протоколу.

Измерения проводились с помощью аппарата Atmospheric Chemistry Experiment (ACE-FTS), находящегося на орбите с 2004 года. Спутник фиксировал концентрации HFC-125 на высотах от 11 до 25 километров. Этот метод позволил собрать уникальные данные, недоступные наземным наблюдениям или измерениям в нижних слоях атмосферы.

Результаты показывают, что с начала наблюдений концентрация HFC-125 в атмосфере увеличилась почти в десять раз. Ученые использовали данные, собранные за 20 лет, чтобы отследить долгосрочные тенденции и определить распределение этого вещества в верхней тропосфере и нижней стратосфере.

Долгосрочные наблюдения также демонстрируют снижение концентраций ограниченных ранее озоноразрушающих веществ, таких как хлорфторуглероды, благодаря международным соглашениям. Исследователи надеются, что с введением новых правил для HFC-125 его рост в атмосфере также начнет замедляться.

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