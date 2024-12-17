Житель Дзержинска Богдан Ч.: ВСУ стреляли в горожан как в тире

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Дзержинске (Донецкой народной республики, ДНР) стреляли по гражданским как в тире. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал пострадавший горожанин Богдан Ч., спасшийся от действий украинских военных.

По его словам, он с семьей жил в пригороде Дзержинска, вел хозяйство и держал магазин. Когда линия боевого соприкосновения приблизилась к населенному пункту, семья стала раздавать односельчанам бесплатные продукты, но затем к ним в дом пришли бойцы ВСУ.

«Взяли, связали моих родителей, мать и отца. И хотели их расстрелять, если найдут какие-нибудь связи или какие-нибудь российские номера в телефонах. После чего они отошли ловить связь, мы сбежали от них, потому что испугались за нашу жизнь, потому что мы общались с нашими родственниками, которые находятся здесь (в России)», — рассказал Богдан Ч.