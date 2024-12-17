Жительница Суджи Разуменко заявила о попытке бойцов ВСУ изнасиловать ее дочь

В Курской области бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались изнасиловать ее несовершеннолетнюю дочь. Об этом заявила жительница Суджи Наталья Разуменко, ее цитирует РИА Новости.

«У меня 14-летняя дочка. Украинский военный выследил, где мы живем, и пришел "в гости". Пришел он днем, говорит: "Можно я с вами посижу, кофе угостите?" — "Да ради Бога, угостим". Посидел, потом что-то попросил у Насти в доме и пошел за ней», — сказала женщина.

Она добавила, что впоследствии мужчина начал к ней приставать. Девушка вырвалась и выбежала из дома, а он направился за ней следом. Той же ночью мать с дочерью услышали стук в окно и убежали в соседний дом, где закрылись и сидели до утра. Когда жительницы Суджи вернулись в свой дом, они увидели прострелянные двери.

Ранее стало известно, что бойцы ВСУ изнасиловали мирную жительницу Курской области, а потом отрезали ей голову. Житель окрестностей Суджи тогда добавил, что украинские военные, среди которых много осужденных за тяжкие преступления, занимаются повальным мародерством и «вывезли все, что можно».