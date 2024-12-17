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07:01, 17 декабря 2024Ценности

Звезда «Эйфории» вышла в свет в прозрачном корсете после критики фото в бикини

Мария Винар

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Американская актриса Сидни Суини вышла в свет в откровенном образе после критики ее фото в бикини без фотошопа. Соответствующие снимки публикует The Sun.

27-летняя звезда популярного телесериала «Эйфория» была замечена в Нью-Йорке, США. Так, знаменитость предстала перед камерами в кожаных брюках с высокой посадкой и прозрачном корсете, оформленном кружевами и глубоким декольте. При этом она накинула на плечи укороченную куртку, надела остроносые сапоги и взяла с собой небольшую меховую сумку.

На размещенных снимках видно, что артистка сделала макияж в нюдовых тонах и распустила волосы. Кроме того, она дополнила свой внешний вид черными солнцезащитными очками, золотыми серьгами и колье.

Ранее стало известно, что в сети появились снимки Судни Суини в купальнике без фотошопа.

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