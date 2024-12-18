42-летняя звезда сериала «Воронины» показала лицо без макияжа

42-летняя российская актриса Екатерина Волкова показала лицо без макияжа

Российская актриса Екатерина Волкова показала лицо без макияжа. Ролик появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя звезда сериала «Воронины» опубликовала видео, на котором позировала сидя в машине в черно-белой куртке и серой футболке. При этом знаменитость собрала темные волосы в хвост и отказалась от косметики, демонстрируя естественную внешность. Вдобавок Волкова показала подписчикам свою собаку, которая лежала на заднем сиденье автомобиля.

Ранее в декабре 42-летняя звезда сериала «Воронины» опубликовала фото без штанов. Для кадров актриса надела боди без рукавов, капроновые колготки и туфли на высоком каблуке и с острым носом.