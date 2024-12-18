Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:26, 18 декабря 2024Ценности

42-летняя звезда сериала «Воронины» показала лицо без макияжа

42-летняя российская актриса Екатерина Волкова показала лицо без макияжа
Екатерина Ештокина
Екатерина Волкова

Екатерина Волкова. Кадр: @volkovihome

Российская актриса Екатерина Волкова показала лицо без макияжа. Ролик появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя звезда сериала «Воронины» опубликовала видео, на котором позировала сидя в машине в черно-белой куртке и серой футболке. При этом знаменитость собрала темные волосы в хвост и отказалась от косметики, демонстрируя естественную внешность. Вдобавок Волкова показала подписчикам свою собаку, которая лежала на заднем сиденье автомобиля.

Ранее в декабре 42-летняя звезда сериала «Воронины» опубликовала фото без штанов. Для кадров актриса надела боди без рукавов, капроновые колготки и туфли на высоком каблуке и с острым носом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Два поезда столкнулись на севере России, среди пострадавших могут быть дети. Что известно о крушении?

      Назван отправленный бывшим мужем Седоковой за несколько часов до смерти подарок певице

      Обвиняемый в терроризме поджигатель российского военкомата арестован

      Гоар Аветисян показала фигуру в нижнем белье

      Отменен обвинительный приговор российским врачам по делу об убийстве младенца в роддоме

      В МИД рассказали о готовности России применить новые вооружения как сигнал Западу

      «Проклятый» дом Бритни Спирс выставили на продажу

      «Ростех» разработал «комплект выживания» для летчиков

      Раскрыто состояние пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области

      Военный эксперт назвал цели России на фронте до конца года

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше