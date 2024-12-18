Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:34, 18 декабря 2024Ценности

48-летний актер Павел Деревянко разделся в рекламе ювелирного бренда

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Павел Деревянко

Павел Деревянко. Кадр: страница «585 Золотой» во «ВКонтакте»

Российский актер театра и кино Павел Деревянко разделся в рекламе ювелирного бренда «585 Золотой». Соответствующее видео появилось на странице марки во «ВКонтакте».

На размещенных кадрах 48-летний артист, известный по ролям в сериалах «Домашний арест» и «Беспринципные», запечатлен в образе кузнеца, создающего ювелирные украшения. Знаменитость предстал перед камерой в штанах и фартуке, который он надел на голое тело. Деревянко продемонстрировал зрителям мышцы рук и логотип бренда на плече.

В ноябре сообщалось, что российская актриса Екатерина Климова поделилась откровенным снимком с Павлом Деревянко. Тогда она была запечатлена в мини-платье в объятиях обнаженного актера.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Два поезда столкнулись на севере России, среди пострадавших могут быть дети. Что известно о крушении?

      Назван отправленный бывшим мужем Седоковой за несколько часов до смерти подарок певице

      Обвиняемый в терроризме поджигатель российского военкомата арестован

      Гоар Аветисян показала фигуру в нижнем белье

      Отменен обвинительный приговор российским врачам по делу об убийстве младенца в роддоме

      В МИД рассказали о готовности России применить новые вооружения как сигнал Западу

      «Проклятый» дом Бритни Спирс выставили на продажу

      «Ростех» разработал «комплект выживания» для летчиков

      Раскрыто состояние пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области

      Военный эксперт назвал цели России на фронте до конца года

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше