48-летний актер Павел Деревянко разделся в рекламе ювелирного бренда

Российский актер театра и кино Павел Деревянко разделся в рекламе ювелирного бренда «585 Золотой». Соответствующее видео появилось на странице марки во «ВКонтакте».

На размещенных кадрах 48-летний артист, известный по ролям в сериалах «Домашний арест» и «Беспринципные», запечатлен в образе кузнеца, создающего ювелирные украшения. Знаменитость предстал перед камерой в штанах и фартуке, который он надел на голое тело. Деревянко продемонстрировал зрителям мышцы рук и логотип бренда на плече.

В ноябре сообщалось, что российская актриса Екатерина Климова поделилась откровенным снимком с Павлом Деревянко. Тогда она была запечатлена в мини-платье в объятиях обнаженного актера.

