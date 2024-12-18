Пользователей смартфонов не впечатлил ИИ

SellCell: пользователи смартфонов разочаровались в ИИ и не будут платить за него

Американских владельцев смартфонов не впечатлили функции искусственного интеллекта (ИИ). Это следует из опроса сервиса по продаже смартфоноа SellCell.

В опросе приняли участие 1000 пользователей iPhone и 1000 обладателей смартфонов Samsung — устройства всех респондентов поддерживают ИИ-функции. 73 процента владельцев смартфонов Apple заявили, что сервисы ИИ не представляют высокой ценности. С ними были солидарным 87 процентов пользователей устройств Samsung.

Также потребители не собираются отдельно платить за функции ИИ — об этом заявили 86,5 процентов обладателей iPhone и 94,5 процентов владельцев девайсов Samsung.

Специалисты SellCell проанализировали ответы респондентов, которые отметили необходимость ИИ. Большая часть из них — 72 процента — назвала пользу искусственного интеллекта при редактировании сообщений и писем. 54 процента пользователей отметили, что ИИ помогает уведомлять о важных сообщениях, 29 процентов — удалять ненужные фотографии, 17,4 процента — вести заметки.

Потребителей также спросили, почему они не пользуются ИИ — респондентам позволили выбрать несколько вариантов ответа. Самым популярным — 58 процентов — оказался вариант «Я не обновил ПО до последней версии». 37 процентов владельцев смартфонов считают ИИ бесполезным, 18 процентов — не доверяют новым технологиям.

В конце ноября аналитики TechInsights рассказали, что Samsung продала в 2024 году больше всех смартфонов с поддержкой ИИ. Доля корейской корпорации на рынке составила 82 процента.